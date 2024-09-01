شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يلتقي أعضاء التحالف الدولي للمصريين بالخارج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، أعضاء التحالف الدولي للمصريين بالخارج بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأشاد وزير الشباب والرياضة بالدور الكبير الذي يقوم به أبناء مصر بالخارج، والذين يمثلون الشعب المصري ويعتبرون خير سفراء لنا بالخارج.

وقال "صبحي"، "لدينا العديد من البرامج والتي تعزز الولاء والانتماء للوطن، وهو ما يمكن تقديمه لشبابنا من خلال عمل شبكة للتواصل مع شبابنا بالخارج، وهو أيضاً ما يساعد في تعزيز الهوية الوطنية للحفاظ على الثقافة الوطنية بين أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم، من خلال دراسة التعاون مع التحالف الدولي للمصريين بالخارج.

وتناول اللقاء بحث مساهمة أبناء الجاليات المصرية الفعالة في شئون الوطن، وفي مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجمهورية الجديدة.

كما طالب أعضاء التحالف الدولي للمصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وعمل مقر دائم بمصر ودمجه ضمن الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة وذلك لتحقيق أهداف التحالف والتي تتمثل في تجميع الكيانات المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم تحت كيان واحد ليكون هناك قوة للمصريين وللشباب المصري والتي سوف تعمل علي تحقيق المصالح الوطنية العليا وتعزيز صورة مصر علي الساحة الدولية والترويج للثقافة المصرية وابراز الإنجازات الوطنية.



اشرف صبحى



الدكتور اشرف صبحى