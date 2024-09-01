قبل انتقاله لـ الأهلي.. عمر الساعي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه عمر الساعي، لاعب نادي الإسماعيلي، رسالة وداع إلى جماهير الدراويش، في ظل اقتراب انتقاله إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعبر حسابه الخاص بمنصة "انستجرام"، نشر الساعي رسالة مؤثرة لجماهيره، حيث قال: "رسالتي لجمهوري الحبيب جمهور النادي الإسماعيلي الدراويش، جمهوري وأهلي وأحبتي الداعم الأول لي في كل الأوقات منذ ظهوري الأول وحتى الآن."

وأضاف اللاعب الشاب: "لقد أكرمني الله عز وجل من خلال بوابة النادي الإسماعيلي العظيم أن أكون خير مشرف لهم في المنتخبات الوطنية للشباب والأولمبي، وقد تحقق هذا الخير بفضل تشجيع جمهور النادي الإسماعيلي".

وأكمل: "وجدت نفسي بين أحضان مدينة بأكملها محمولاً على الأكتاف، وهذا ليس بجديد على جمهور يتنفس كرة القدم منذ أكثر من مائة عام. يعلم الله الكريم أنني لم أبخل على النادي طيلة حياتي بالنقطة الواحدة من العرق".

وتابع الساعي: "أشكر الله على ما وصلت إليه بفضل حبكم ودعمكم لي.

وواصل: "كما أشكر جميع المدربين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وأخواتي عمال غرف الملابس ومجالس الإدارات التي لعبت تحت قيادتها، وأخص بالذكر 'الأب الروحي' كابتن إيهاب جلال الذي له فضل كبير عليّ والذي أعتبره قائدي ومعلمي في ظهوري بهذا المستوى. أتمنى أن يظل دعمكم وحبكم لي لأنني ابن النادي الإسماعيلي وابن الإسماعيلية".

وفي السياق، يستعد الأهلي للإعلان عن صفقة انتقال عمر الساعي بشكل رسمي، بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن على كافة تفاصيل الصفقة.