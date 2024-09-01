شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس بيراميدز: تألق الشناوى سبب تتويج بيراميدز بلقب كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد خالد عبد الله، مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بمستوى أحمد الشناوى الفترة الأخيرة، خاصة فى بطولة كأس مصر التى توج بها الفريق السماوى لأول مرة فى تاريخه على حساب زد.

وقال خالد عبد الله فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن مستوى أحمد الشناوى ساهم فى حصد بيراميدز أول ألقابه، خاصة أن الحارس نجح فى الخروج بشباك نظيفة فى بطولة الكأس بأكملها، كما أنه تألق بشكل لافت فى مواجهة المصرى البورسعيدى بنصف النهائى وأمام زد بالنهائى.

وأضاف مدرب حراس بيراميدز، أن أحمد الشناوى قدم مستوى مميزاً فى بطولة الدورى أيضًا، ونجح فى الخروج بشباك نظيفة "كلين شيت" فى 13 مباراة، واستقبلت شباكه 37 هدف وهى أقل نسبة استقبال للأهداف فى المسابقة.

ونجح الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز، فى إدخال فريقه التاريخ من أوسع أبوابه بعدما سجل هدف الفوز على زد ليحصد بيراميدز أول بطولة فى تاريخه، وحصد بيراميدز أول لقب، حيث لم يتوج ببطولة قبل ذلك، وسبق أن توج بكأس مصر 12 ناديا فقط يتصدرهم الأهلى بـ38 لقبا، وجاءت قائمة المتوجين بكأس مصر كالتالى: الأهلى 38 لقبا، الزمالك 28 لقبا، الاتحاد والترسانة 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلى والأوليمبى وإنبى وحرس الحدود "لقبان لكل فريق"، ولقب واحد لكل من المصرى والقناة والترام".

وكسر بيراميدز عقدة النهائيات بتحقيق الفوز على زد حيث كان يعانى الفريق من عقدة المباريات النهائية، بعد الخسارة فى جميع النهائيات التى شارك فيها، والتى وصلت إلى 4 نهائيات قبل أن بخوض النهائي الخامس، ويكسر تلك العقدة.