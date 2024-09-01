شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غلق القيد الأفريقي.. الأهلي والمصري أكبر المستفيدين من الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أنهت الأندية الأربعة الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى إجراءات القيد الأفريقى قبل غلق الباب فى الثانية عشرة منتصف الليل، بعدما نجحت فى تسجيل صفقاتها الجديدة محلياً وأفريقياً، قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الأفريقي، ليحق لهم المشاركة في الأدوار التمهيدية.

وقدمت للواء حلمى مشهور عضو اتحاد الكرة المشرف على شئون اللاعبين باتحاد الكرة بعد إتمام القيد الأفريقى أمس، السبت، وهو اليوم الأخير للقيد.

المصري يسجل 5 صفقات

نجح النادي المصري في تسجيل 5 لاعبين جدد كان قد ضمهم خلال الميركاتو الصيفي، وهم، محمود حمدي، خالد الغندور، كريم بامبو، محمد مخلوف، ومحمد هاشم، ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساء - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري، موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

الأهلي يسجل 3 صفقات



انتهى مسئولو النادي الأهلي من إجراءات قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق الأفريقية التي تستعد لخوض منافسات الموسم الجديد، بعدما تم قيد الثلاثي الجديد يحيى عطية الله ويوسف أيمن وأشرف داري في قائمة الفريق الأحمر الأفريقية تحضيرا للموسم الجديد، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، في أول مهمة برحلة الدفاع عن اللقب.

الزمالك



أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد رسميًا مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، إلا أنه لم يتم قيده في قائمة الفريق قبل غلق القيد الأفريقي، ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمهيدي الكونفدرالية.

بيراميدز



بينما لم يعلن فريق بيراميدز حتى الآن عن ضم أي صفقة رسمية لدعم صفوفه باستثناء الأنباء التي تؤكد أن "السماوي" نجح فى الحصول على خدمات عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، ومن المقرر أن يقيد بيراميدز صفقاته الجديدة في فترة القيد الأفريقي الثانية، حيث تشارك تلك الصفقات مع الفريق بداية من دور المجموعات.