شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ الاستعداد للموسم الجديد 15 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال الاستعداد للموسم الجديد 15 سبتمبر الجارى، بعدما منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة بعد الخروج من نصف نهائى كأس مصر.

وينتظر مسئولو الإسماعيلى التقرير النهائى لإيهاب جلال عن الموسم الماضى والراحلين والمراكز التى يريد تدعيمها فى الموسم المقبل من أجل توفيرها.

وضع إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، شروطا للاستمرار في القيادة الفنية لفريق الدراويش في الموسم المقبل، بعد تأكيد مجلس إدارة الإسماعيلى على استمراره في أكثر من حديث.

وقال مصدر في الإسماعيلي لـ"الخليج 365"، إن إيهاب جلال وضع عدة شروط للاستمرار في القيادة الفنية للدراويش الموسم المقبل، أبرزها رفع إيقاف القيد عن الإسماعيلى، وتدعيم الفريق بصفقات قوية من اختياره".



وأضاف المصدر، أن إيهاب جلال رفض أن يستمر هذا الوضع في الإسماعيلى، كما حدث الموسم الماضى، الذى دخله الفريق دون صفقات بسبب إيقاف القيد، وأن إيهاب جلال متمسك بتحقيق هذه الشروط للاستمرار مدربا للفريق".