شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين مديرا فنيا للسكة الحديد خلفا لرضا شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو فريق السكة الحديد لاتفاق مع أيمن المزين مدرب أبو قير للأسمدة السابق، لقيادة الفريق فى الموسم المقبل خلفا للراحل رضا شحاتة الذى أعلن رحيله عن الفريق.

ويستكمل أيمن المزين مع السكة الحديد ما بدأه رضا شحاتة من تجهيز الفريق لدورى المحترفين الذى يبدأه الفريق بمواجهة قوية أمام أسوان باستاد السكة الحديد.

وتعاقد مسئولو السكة الحديد مع الثنائى حجاج عويس لاعب بتروجت وأحمد شديد قناوى ظهير أيسر حرس الحدود في صفقة انتقال حر وجارى التفاوض مع عدد من اللاعبين لإستكمال قائمة الفريق.

وأسفرت قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد 2024 /2025 عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول، بعدما تم إجراؤها صباح اليوم فى مقر اتحاد الكرة بحضور ممثلي الأندية.



وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

طنطا مع وادي دجلة

لافيينا مع راية

أبو قير للأسمدة مع المنصورة

السكة مع أسوان

كهرباء الإسماعيلية مع ديروط

الترسانة مع منتخب السويس

القناة مع المقاولون

الداخلية مع بلدية المحلة

سبورتنج مع بترول أسيوط

الاتصالات مع بروكسي