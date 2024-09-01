حكاية صورة (1).. لماذا سحب إبراهيم حسن السلاح من ضابط بالجيش اللبناني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لماذا قد يظهر إبراهيم حسن لاعب منتخب مصر حينها وهو يسحب سلاح من ضابط بالجيش اللبناني ولماذا تواجد أفراد الجيش بملعب مباراة لكرة القدم؟

"حكاية صورة" سلسلة حلقات ننشرها على موقع الخليج 365 تباعاً عن أشهر الصور بالوسط الكروي وكواليسها.

في عام 1995 سافر منتخب مصر إلى لبنان؛ حيث مباراة ودية ستجمعه بفريق جمع نجوم ناديي النجمة والأنصار.

ولكن لم تكن الأمور ودية؛ حيث نشبت مشادة بين التوأم حسام وإبراهيم حسن وعدد من لاعبي الخصم وأفراد من الجيش اللبناني الذي كان مُكلفًا بتأمين الملعب لظروف لبنان حينها الأمنية.

وهنا انتشرت صورة لإبراهيم حسن وهو يحاول سحب سلاح من أحد ضباط الجيش لتكون واحدة من الصور الأبرز فيما بعد له وللواقعة.

وحسبما روى إبراهيم حسن في وقت لاحق أن الأزمة لم تكن بدايتها منه أو شقيقه بل من زميلهم بالمنتخب إبراهيم المصري الذي كان هناك مناوشات بينه وبين لاعب الخصم واعتدى الأخير عليه فما كان منه وشقيقه إلا أنهما تدخلاً وهنا نزلت قوات الجيش اللبناني.

ويوضح إبراهيم حسن أن سبب الصورة الشهيرة أنه رأى أحد ضباط الجيش سيضرب شقيقه بـ "ظهر" السلاح فهرع لسحبه منه.

الأمر لم ينتهِ هنا بل شنت الصحف اللبنانية هجومًا على المنتخب الوطني بسبب هذه الأزمة كما لم يتم استدعاء التوأم بالمعسكر التالي للمنتخب وهو ما دفعهما للذهاب للمدير الفني المؤقت للمنتخب حينها محسن صالح لمنزله ومهاجمته بسبب عدم انضمامهما.

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