خرج 8 ودخل 4.. هل يحتاج الأهلي لمزيد من الصفقات قبل انطلاق موسم 2024-2025؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النادي الأهلي عن تشكيل قائمته المحلية والأفريقية استعدادًا لموسم 2024-2025، حيث تم إدراج الوافدين الجدد وإزالة أسماء الراحلين والمصابين. وقد شملت القائمة الأفريقية 27 لاعبًا، إلى جانب القائمة المحلية.

يستعرض "الخليج 365" تفاصيل قائمة الأهلي، بما في ذلك التحديات التي يواجهها الفريق بعد رحيل بعض اللاعبين وإصابتهم، مقارنةً بالإضافات الجديدة التي أُجريت استعدادًا لموسم مليء بالتحديات، بما في ذلك كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

الإصابات والراحلون

عانى الأهلي من غيابات مؤثرة، منها إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي، والتي ستبعده حتى أبريل المقبل كذلك، يعاني علي معلول من إصابة في وتر أكيليس، مما سيحرمه من اللعب حتى نوفمبر ليزيد عدد الذين سيفقدهم الأحمر هذا الموسم إلى 8 وهم:

1- محمد عبدالمنعم الذي انتقل إلى نيس الفرنسي

2- أحمد عبدالقادر الذي أُعير إلى قطر القطري

3- أليو ديانج إلى الخلود السعودي

4- محمد الضاوي كريستو إلى الصفاقسي التونسي

5- انتوني موديست بعد انتهاء عقده في يونيو.

6- محمود متولي تم فسخ عقده

7- علي معلول مصاب

8- كريم فؤاد مصاب

احتياجات الفريق

تتطلب بعض المراكز تدعيمًا خلال فترة الانتقالات الحالية:

قلب الدفاع: يحتاج إلى ضم ثنائي.

الظهير الأيسر: يحتاج إلى لاعب على الأقل.

بديل الظهير الأيسر والذي يمكن أن يشغل مركز الجناح :يحتاج إلى لاعب على الأقل.

وسط الملعب المدافع: يحتاج إلى لاعب.

الجناح المهاجم: يحتاج إلى ثنائي على الأقل.

المهاجم: يحتاج إلى لاعب واحد.

الصفقات الجديدة

تعاقد الأهلي مع أربعة لاعبين جدد:

المغربي يحيى عطية الله (ظهير أيسر).

المغربي أشرف داري (قلب دفاع).

يوسف أيمن (قلب دفاع).

عمر الساعي (وسط ملعب).

ومع ذلك، يظل الأهلي بحاجة إلى تعزيز بعض المراكز التي لم يُدعم فيها بعد، مثل المهاجم الصريح والجناح المهاجم.

يُتاح للأهلي إجراء تعديلات على قائمته الأفريقية حتى نهاية سبتمبر، بينما يمكنه إضافة تدعيمات جديدة للقائمة المحلية حتى 25 أكتوبر.

هل تعتقد أن الأهلي بحاجة لمزيد من الصفقات قبل بدء الموسم الجديد؟