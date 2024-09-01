استبعاد ثنائي.. الخليج 365 يكشف قائمة الأهلي المحلية لموسم 2024/25

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، قيد 24 لاعبا في قائمة الفريق الأول لكرة القدم المحلية موسم 2024/25.

وكشف مصدر لـ "الخليج 365" أن الأهلي يحق له قيد 30 لاعبا فوق السن، بجانب 5 لاعبين تحت السن.

ووفقا للمصدر فإن القائمة شهدت استبعاد معلول وكريم فؤاد بسبب الإصابة التي تدوم طويلا، على أن يتم قيد التونسي في شهر يناير.

وجاءت قائمة الأهلي المحلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، عمر كمال عبدالواحد.

الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل "كوكا"، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم وليد "نيدفيد"، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو.

الهجوم: وسام أبو علي، محمود عبد المنعم "كهربا".

وأتم المصدر أنه تم قيد مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وعمر الساعي تحت السن مواليد 2003، وخلال الساعات المقبلة سيتم قيد الثنائي الأخر.