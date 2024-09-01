استفتاء الخليج 365.. حمدي نوح يختار اللاعب والمدرب الأفضل في الموسم الماضي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أجرى موقع الخليج 365، استفتاء بين عدد من نجوم ومحللي الكرة المصرية، حول الأفضل في الموسم المنقضي بالدوري المصري الممتاز.

وتواصل موقع الخليج 365 مع نجم المنتخب المصري ونادي المقاولون العرب السابق، حمدي نوح الذي كشف عن المدرب الأفضل واللاعب الأفضل بالنسبة له في الموسم المنقضي 2023-2024.

وقال حمدي نوح في تصريحات لمصراوي، أفضل مدير فني في الدوري المصري 2023-2024، هو عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش.

ووقع اختيار حمدي نوح لأفضل لاعب خلال الموسم المنقضي، على نجم النادي الأهلي إمام عاشور.

وكان إمام عاشور، نجح في التتويج رفقة النادي الأهلي بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي 2023-2024.

وقاد عبد الحميد بسيوني فريق طلائع الجيش لاحتلال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

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