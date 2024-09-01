شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنهاء القيد الأفريقي في 24 ساعة.. اتحاد الكرة يشكر لجنة شئون اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة الشكر إلى لجنة شئون اللاعبين بعد المجهودات التي بذلت في الساعات الأخيرة من أجل إنهاء قيد الأندية للصفقات الجديدة، وتحديدا الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

ووجه مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، واللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة والمشرف علي لجنة شئون اللاعبين ووليد العطار المدير التنفيذي الشكر للجنة، والتي تضم كريم حزين مدير شئون اللاعبين وأحمد سامي ومحمود سعد وشريف دري ومحمد إسماعيل.

وكان اتحاد الكرة قد فتح باب القيد أمس 31 أغسطس بعد انتهاء مباريات كأس مصر يوم 30 بمباراة بيراميدز وزد والتي توج بها بيراميدز ليتم فتح القيد الأفريقي لمنح الأندية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية قيد لاعبيها.