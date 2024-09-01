شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد 7 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 07:15 م

حدد الجهاز الفني للاتحاد السكندري 7 سبتمبر الجاري موعداً لانطلاق فترة الإعداد ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية الموسم الماضي.



وتولى القبرصي بابا فاسيليو تدريب الاتحاد السكندري فى الموسم الجديد خلفا لأحمد صاري الذي تم توجيه الشكر له من قبل إدارة النادي عقب نهاية منافسات الموسم الماضي.

وأنهى مسئولو نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع أحمد أيمن جناح فريق النجوم الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال نهائي.

ونجح مسئولو الاتحاد السكندري في حسم صفقة التعاقد مع جناح النجوم مقابل مبلغ مليون جنيه يحصلها عليها ناديه، على أن يكون ثالث الصفقات التي حسمها زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق وتعاقد الاتحاد السكندري مع الثنائي مروان داوود ظهير أيسر إنبي وهشام عادل جناح مودرن سبورت.

ويترقب مسئولو الاتحاد فتح باب القيد من أجل قيد صفقاته الجديدة بدءا من يوم 7 سبتمبر المقبل، من أجل تدعيم صفوفه بشكل جيد تحضيرا للموسم الجديد.