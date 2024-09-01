شكرا لقرائتكم خبر عن موقف عمر الساعي من السوبر الأفريقي بعد فشل قيده بقائمة الأهلي الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

لم يتمكن مسئولو النادي الأهلي من قيد عمر الساعي لاعب الوسط الجديد المنضم حديثا من الإسماعيلي فى اللحظات الأخيرة قبل الثانية منتصف ليلة أمس، السبت، بسبب نقص البيانات.

عدم قيد الساعي في قائمة الأهلي الأفريقية سيحرمه من المشاركة في مباراتي جورماهيا الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ولكنه سيتمكن من المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الأفريقي ضد الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري، لاسيما أن القيد ممتد بشكل استثنائي للقطبين حتى يوم 12 كم الشهر الجاري.

وقام مسئولو النادي الأهلي بقيد الساعي فى قائمته المحلية، على أن يتم قيده في القائمة الأفريقية في وقت لاحق قبل غلق باب القيد، ويكون متاحا أمام الجهاز الفني للمشاركة في السوبر الأفريقي.

وتعاقد الأهلي مع عمر الساعي من الإسماعيلي مقابل 50 مليون جنيه يتم دفعهم على قسطين، بخلاف إعارة ثلاثة لاعبين من الأهلي إلى الدراويش منهم عمار حمدي.



وتعاقد الأهلي كمع أربعة صفقات حتى الآن وهي يوسف أيمن "مدافع"، يحيى عطية الله "ظهير أيسر"، أشرف داري "مدافع"، عمر الساعي "لاعب وسط".