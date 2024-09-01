شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتعاقد مع مهاجم الإسماعيلى السابق استعدادًا لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو نادى الداخلية، مع أبو بكر حمزة الجمل مهاجم الإسماعيلى السابق، فى صفقة انتقال حر استعدادًا لدورى المحترفين فى الموسم المقبل.

ويسعى فريق الداخلية لتدعيم صفوفه بصفقات قوية من أجل العودة سريعا إلى الدورى الممتاز بعدما هبط الفريق هذا الموسم بعد احتلاله المركز الأخير.

وتصدر فريق بلدية المحلة قائمة أضعف خط دفاع فى مسابقة دوري 2023-2024، بعدما اهتزت شباك الفريق المحلاوي بـ65 هدفاً، بينما جاء فريق الداخلية على رأس قائمة أسوأ خط هجوم، حيث لم يسجل لاعبوه سوى 17 هدفاً فقط على مدار الموسم.

وأسفرت قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد 2024 /2025 عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول، بعدما تم إجراؤها صباح اليوم فى مقر اتحاد الكرة بحضور ممثلي الأندية.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

طنطا مع وادي دجلة

لافيينا مع راية

أبو قير للأسمدة مع المنصورة

السكة مع أسوان

كهرباء الإسماعيلية مع ديروط

الترسانة مع منتخب السويس

القناة مع المقاولون

الداخلية مع بلدية المحلة

سبورتنج مع بترول أسيوط

الاتصالات مع بروكسي