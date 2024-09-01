شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي موسع لشركة استادات لإعلان تفاصيل دوري الأكاديميات بالتنسيق مع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل كثيرة خاصة بدوري الأكاديميات في شكله الجديد خلال شهر سبتمبر الجاري، بالتنسيق مع اتحاد الكرة.

وأضاف الوزيري أنه سيتم الإعلان عن هذه التفاصيل في مؤتمر صحفي رسمي وموسع بين شركة استادات مالكة الحقوق التجارية والفكرية للمشروع من خلال الكباتن الكبار محمد وهبة بالتعاون مع الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة الذي يثق تمامًا في قدراتهما وبأنهما سيكون لهما بصمة واضحة وملموسة في تطوير الكرة المصرية وتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب.