شكرا لقرائتكم خبر عن المصري لـ"الخليج 365": لا تنازل عن محمود جاد وميدو جابر في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري، أن النادي لن يتخلى عن أي لاعب من القوام الأساسي للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة مع المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أبو قمر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لا تنازل عن أي لاعب من العناصر الأساسية في الفريق وخاصة محمود جاد وميدو جابر، هدفنا مواصلة العروض القوية ولدينا طموح بالكونفدرالية ونسعى لإسعاد الجماهير.

وكانت أنباء قد ترددت عن دخول ثنائي المصري، محمود جاد حارس المرمى، وميدو جابر صانع ألعاب الفريق، في دائرة اهتمامات بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي.

تنتظم الصفقات الجديدة فى معسكر النادي المصري ، الذي من المقرر انطلاقه اليوم الأحد، استعداداً للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونجح المصري في ضم 5 لاعبين وهم، محمود حمدي، خالد الغندور، كريم بامبو، محمد مخلوف، ومحمد هاشم.

ويعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري، بقيادة علي ماهر، لاستئناف تدريباته اليوم الأحد، بمعسكر القاهرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب وداع كأس مصر أمام بيراميدز من نصف النهائي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساء - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري، موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.