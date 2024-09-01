شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقترب من ضم لاعب ليجانيس الإسباني لتدعيم صفوفه في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

دخل محمد إبراهيم الشهير بـ"'ميدو" والمحترف برديف نادي ليجانيس الإسباني حسابات مسئولي نادي الإسماعيلي للتعاقد معه في موسم الانتقالات الحالية، لتدعيم صفوف الدراويش في الموسم الجديد.

ويحسم خلال الساعات القادمة مسئولي نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن إمكانية التعاقد مع لاعب ليجانيس الإسباني، من خلال التوصل لاتفاق مع اللاعب الذي يتربط بعقد مع ناديه الإسباني، ويرغب في فسخ العقد لرغبته في العودة إلى مصر.

محمد إبراهيم من المواهب المصرية المحترفة في إسبانيا وهو من مواليد 2000، حيث لعب في اندية تيرنيفي وكوستا براجا الاسبانيين، وشارك ميدو مع فريقه ليجانيس في دوري الرديف في غالبية مباريات الموسم الماضي، ويجيد ميدو اللعب في مركز الجناحين الأيمن والأيسر ومركزي 8 و10.

ويدرس مسؤولو الدراويش إلانتهاء التعاقد مع محمد إبراهيم والحصول علي توقيعه عبر الإيميل لاسيما بعد إبلاغه لناديه خلال الأيام الماضية رغبته في العودة للعب في الدوري المصري وقطع مسيرته الاحترافية لأسباب أسرية والحصول علي موافقتهم بالحصول علي الاستغناء الخاص به وإرسال بطاقته الدولية للاتحاد المصري بعد فتح باب القيد المحلي أمس.

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