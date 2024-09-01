استفتاء الخليج 365.. شادي محمد يختار تشكيل الموسم في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أجرى موقع الخليج 365، استفتاء بين عدد من نجوم ومحللي الكرة المصرية، حول الأفضل في الموسم المنقضي بالدوري المصري الممتاز.

وتواصل موقع الخليج 365 مع نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق شادي محمد، الذي كشف عن الأفضل في الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي 2023-2024.

وكشف نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومدير جهاز الكرة النسائية بالقلعة الحمراء شادي محمد، عن اختياراته للأفضل في الموسم الماضي، ببطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

وجاءت اختيارات شادي محمد للأفضل في موسم 2023-2024 كالتالي:

أفضل لاعب موسم 2023-2024: إمام عاشور "الأهلي".

أفضل مدير فني موسم 2023-2024: مارسيل كولر "الأهلي".

التشكيل الأفضل في موسم 2023-2024 بالنسبة لنجم الأهلي السابق:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، نبيل عماد دونجا، إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي، حسين الشحات.

والجدير بالذكر أن الأهلي تمكن من حصد لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي 2023-2024.

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