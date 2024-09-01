عناق الشناوي وحسام حسن.. لاعبو الأهلي والزمالك ينتظمون في معسكر منتخب مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتظم لاعبو الأهلي والزمالك في معسكر منتخب مصر اليوم الأحد، استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وشهد انتظام اللاعبين للمعسكر، عناق قوي بين محمد الشناوي حارس الأهلي، ومحمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان بيكهام (سيراميكا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي شرف (إنبي).

خط الوسط: محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - محمد النني (الجزيرة) - حمدي فتحي (الوكرة) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجية (طرابزون) - محمد الشامي (المصري) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - مصطفي فتحي (بيراميدز).

خط الهجوم: عمر مرموش (فرانكفورت) - محمد صلاح (ليفربول) - مصطفي محمد (نانت) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويتخلل المعسكر مباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 6 و 10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

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