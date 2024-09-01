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استفتاء الخليج 365.. المحلل الفني محمد جمال يعلن عن تشكيل الموسم في الدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أجرى موقع الخليج 365، استفتاء بين عدد من نجوم ونقاد الكرة المصرية، حول الأفضل في الموسم الماضي بالدوري المصري الممتاز 2023-2024.

وتواصل موقع الخليج 365 مع المحلل الفني محمد جمال، الذي كشف عن الأفضل بالنسبة له، في موسم 2023-2024.

وجاءت اختيارات محمد جمال للأفضل في موسم 2023-2024 كالتالي:

أفضل لاعب موسم 2023-2024: وسام أبو علي "الأهلي".

أفضل مدير فني موسم 2023-2024: مارسيل كولر "الأهلي".

التشكيل الأفضل في موسم 2023-2024:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمد عبد المنعم، جوناثان نجوم.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد القندوسي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، وسام أبو علي، صديق أوجولا.

وتمكن الأهلي من حصد لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي 2023-2024، ليحتفط باللقب للموسم الثاني على التوالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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