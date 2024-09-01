شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلزم كل نادٍ بمليون و750 ألف جنيه للحكام في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت لائحة وشروط القيد في الموسم المقبل والتي أخطر بها اتحاد الكرة الفرق المشاركة في الدوري الممتاز، على أن يدفع كل ناد مبلغ قيمته مليون و750 ألف جنيه كمستحقات الحكام لموسم 2024-2025.

وحسب تعليمات القيد موسم 2024-2025 يقوم كل ناد بتسديد 875 ألف جنيه لرابطة الأندية المحترفة مع القائمة الأولى ومثلهم مع فترة القيد الثانية.

وحدد اتحاد الكرة في لائحة الموسم المقبل قيمة الاشتراك في بطولاته سواء الدوري الممتاز أو كأس مصر، حيث تقرر أن يكون قيمة الاشتراك في بطولة الدوري الممتاز 100 ألف جنيه بينما 10 آلاف لدوري المحترفين، و7500 جنيه للقسم الثالث.

يفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم السبت، باب القيد الصيفى أمام جميع الأندية والمسابقات، ويستمر قيد القوائم الأولى للأندية "التى تتضمن اللاعبين القدامى" حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

ويبدأ تسجيل وقيد القوائم الثانية أو الإضافية للأندية بمجرد اعتماد القوائم الأولية ويستمر بالنسبة لأندية الدورى الممتاز حتى 25 أكتوبر المقبل، ولأندية القسم الثانى حتى 22 سبتمبر المقبل، وللقسم الثالث حتى 25 سبتمبر، والرابع حتى 7 أكتوبر.