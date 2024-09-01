شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبدالتواب يحقق المركز السابع بسباق 100 متر عدو في البارالمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

حقق كريم عبدالتواب لاعب منتخب ألعاب القوى المركز السابع فى سباق 100 متر عدو بدورة الالعاب البارالمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 8 سبتمبر الجارى.

وكان كريم تأهل إلى نهائي سباق 100 متر بعد اعتذار لاعبان عن المشاركة فى السباق، ومن المقرر أن يخوض اللاعب منافسات 200 متر عدو غدا.

يذكر أن ، الثنائي علي الزيني ومروة عبد العال بطلا منتخبنا الوطني للتجديف، احتلا المركز العاشر في سباق القارب الزوجي المختلط مزدوج المجداف PR3 MIX2X بدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 ، وهو إنجاز تاريخي يحسب للثنائي المصري، كونها المشاركة البارالمبية الاولى لهما والرياضة التجديف المصرية في دورات الألعاب الباراليمبية.

وشارك الثنائي المصري فى النهائي "فاينال B" وحصلا على المركز الرابع بزمن قدره 8 دقائق و48 ثانية، متفوقين على تايلاند بعد منافسة شرسة مع منتخبات قوية ومخضرمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية،والمكسيك، والهند.