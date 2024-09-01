شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 - 9 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 - 9 - 2024، العديد من الأخبار المهمة، والتى يأتى أبرزها: إعلان قائمة الأهلي الإفريقية وموقف عمر الساعي من مباراة السوبر الإفريقي، وموعد انضمام تريزيجيه لمعسكر منتخب مصر.

موقف عمر الساعي من السوبر الأفريقي بعد فشل قيده بقائمة الأهلي الأفريقية

لم يتمكن مسئولو النادي الأهلي من قيد عمر الساعي لاعب الوسط الجديد المنضم حديثا من الإسماعيلي فى اللحظات الأخيرة قبل الثانية منتصف ليلة أمس، السبت، بسبب نقص البيانات.

الاتحاد السكندري يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد 7 سبتمبر

حدد الجهاز الفني للاتحاد السكندري 7 سبتمبر الجاري موعداً لانطلاق فترة الإعداد ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية الموسم الماضي.

تريزيجيه ينضم لمعسكر منتخب مصر غداً قادماً من قطر

يصل محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر غدا الاثنين للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى، قادماً من قطر بعد اجتياز الكشف الطبى تمهيداً للتوقيع لنادى الريان القطري على سبيل الإعارة.

أيمن المزين مديرا فنيا للسكة الحديد خلفا لرضا شحاتة

توصل مسئولو فريق السكة الحديد لاتفاق مع أيمن المزين مدرب أبو قير للأسمدة السابق، لقيادة الفريق فى الموسم المقبل خلفا للراحل رضا شحاتة الذى أعلن رحيله عن الفريق.

الإسماعيلى يبدأ الاستعداد للموسم الجديد 15 سبتمبر الجارى

يبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال الاستعداد للموسم الجديد 15 سبتمبر الجارى، بعدما منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة بعد الخروج من نصف نهائى كأس مصر.

إبراهيم عادل: ليس لى وكيل مصرى وغير مسئول عن أى تصريحات تخص أزمة الاحتراف

حرص إبراهيم عادل، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على توضيح حقيقة التصريحات التى أدلى بها أحمد عباس والذى أكد أنه وكيل أعمال اللاعب، وتحدث عن بعض الأمور الخاصة بأزمة احتراف اللاعب.

قائمة الأهلي الأفريقية.. قيد 3 صفقات جديدة واستبعاد معلول وتأجيل عمر الساعي

قيّد مسئولو النادي الأهلي 27 لاعباً فى قائمة الفريق الأفريقية قبل غلق باب القيد الأفريقي مساء أمس، السبت، تمهيداً لمشاركة المارد الأحمر فى النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين.