شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد ينتظم في تدريبات الزمالك.. وبنتايك يشارك في الفقرة الخططية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد.

جاء ذلك، بعد انضمام محمد عواد لمعسكر الفريق صباح اليوم الأحد، بعد إعلان النادي أمس عن تجديد تعاقده لمدة ثلاثة مواسم جديدة.

وشارك محمد عواد في تدريبات الحراس برفقة محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى.

وعقد لويس فيستني مدرب الحراس، جلسة مع محمد عواد على هامش المران، منحه خلالها العديد من التعليمات الفنية، وأكد له ثقة الجهاز الفني في إمكانياته وقدراته الفنية مع باقي الحراس.

كما شارك محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق في التدريبات الجماعية وخاص الفقرة الخططية بجانب التقسيمة الفنية، بالإضافة إلى الجزء التأهيلي في بداية المران.

والجدير بالذكر، أن محمود بنتايك أدى تدريبات بدنية داخل الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال المران الذي أقيم صباح اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.