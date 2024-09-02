شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 - 9 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 - 9 - 2024، العديد من الأخبار المهمة، والتى يأتى أبرزها: إعلان قائمة الأهلي الإفريقية وموقف عمر الساعي من مباراة السوبر الإفريقي، وموعد انضمام تريزيجيه لمعسكر منتخب مصر.

شهد معسكر منتخب مصر مساء اليوم الأحد انضمام لاعبي الأهلي والزمالك ومعهم محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي لأول مرة ضمن التحضير لمعسكر الفراعنة الحلي استعدادا لخوض مباراتي كاب فيردي وبتسوانا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

المصري لـ"الخليج 365": لا تنازل عن محمود جاد وميدو جابر في الميركاتو الصيفي

أكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري، أن النادي لن يتخلى عن أي لاعب من القوام الأساسي للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة مع المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موقف عمر الساعي من السوبر الأفريقي بعد فشل قيده بقائمة الأهلي الأفريقية

لم يتمكن مسئولو النادي الأهلي من قيد عمر الساعي لاعب الوسط الجديد المنضم حديثا من الإسماعيلي فى اللحظات الأخيرة قبل الثانية منتصف ليلة أمس، السبت، بسبب نقص البيانات.

تريزيجيه ينضم لمعسكر منتخب مصر غداً قادماً من قطر

يصل محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر غدا الاثنين للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى، قادماً من قطر بعد اجتياز الكشف الطبى تمهيداً للتوقيع لنادى الريان القطري على سبيل الإعارة.

الإسماعيلى يبدأ الاستعداد للموسم الجديد 15 سبتمبر الجارى

يبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال الاستعداد للموسم الجديد 15 سبتمبر الجارى، بعدما منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة بعد الخروج من نصف نهائى كأس مصر.

قائمة الأهلي الأفريقية.. قيد 3 صفقات جديدة واستبعاد معلول وتأجيل عمر الساعي

قيّد مسئولو النادي الأهلي 27 لاعباً فى قائمة الفريق الأفريقية قبل غلق باب القيد الأفريقي مساء أمس، السبت، تمهيداً لمشاركة المارد الأحمر فى النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين.

الزمالك يُحدد شروط ضم أشرف بن شرقي فى الميركاتو الصيفي

عاد ملف التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقي ، لاعب فريق الريان القطرى السابق، على طاولة مسئولى نادى الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن اللاعب يعد مطلبا جماهيريا، وشهدت الأيام الماضية فشل إتمام عودته لفريق الريان.