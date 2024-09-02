شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم زغرب الكرواتي ويتوج بكأس الأبطال الدولية الودية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 11:45 م

نجح فريق كرة اليد بالنادي الأهلي من تحقيق لقب بطولة كأس الأبطال الدولية الودية بعد الفوز على زغرب بطل كرواتيا بنتيجة 33 / 30 في في لقاء مثير ويتوجون باللقب في البطولة التي أقيمت بالبوسنة والهرسك في ختام الجولة التحضيرية للفريق الأحمر للموسم الجديد.

وشهدت المباراة تفوق الأهلي في غالبية أوقات المباراة ونجح في تحقيق التقدم في أكثر من فترة على مدار شوطي المباراة قبل أن ينجح في حسم اللقاء بفارق 3 نقاط.

وحقق الأهلي أول ألقابه تحت قيادة مدربه الجديد ستيفن ماديسن الذي تولى المهمة قبل بداية الموسم الجديد بدلا من الإسباني ديفيد ديفيز.

وأكد الدنماركى ستيفان مادسن ، المدير الفنى الجديد للأهلى، أن جماهير القلعة الحمراء السر وراء اختياره تدريب الفريق الأحمر لمدة سنتين.

وقال المدير الفنى للأهلى خلال المؤتمر الصحفى لتقديمه، إنه يعلم قيمة الأهلى الجماهيرية التى تطالب بالبطولات، مشيرا إلى أن لديه خطة فى دعم الفريق باللاعبين الناشئين.

وأضاف المدرب الدنماركى، أنه يعلم جيدا الضغوطات فى القلعة الحمراء وسيستفيد منها إيجابياً، مؤكدا بدء الإعداد مع اللاعبين من الناحيتين الذهنية والبدنية.

يذكر أن ستيفان صاحب سيرة ذاتية قوية حافلة بالإنجازات مع الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها؛ خاصة أنه أحد الأسماء الكبيرة في عالم كرة اليد.

التعاقد مع ستيفان يأتي في ضوء الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة النادي للتعاقد مع أفضل الأسماء للمنافسة بقوة على حصد البطولات.