شكرا لقرائتكم خبر عن نقل إيهاب جلال للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.. والإسماعيلى يدعمه والان مع تفاصيل الخبر

تعرض إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، لوعكة صحية تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات لعمل اللازم له.

ويقوم الأطباء فى الوقت الحالى بعمل فحص طبى لإيهاب جلال بعد الاشتباه فى حدوث جلطة وجار معرفة التفاصيل حول حالة مدرب الإسماعيلى.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى عبر حسابه: "يتمنى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الشفاء العاجل للكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، الذي تعرض لوعكة صحية، خلال الساعات القليلة الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفى".

يبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، الاستعداد للموسم الجديد 15 سبتمبر الجارى ، بعدما منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة بعد الخروج من نصف نهائى كأس مصر.

وينتظر مسئولو الإسماعيلى التقرير النهائى لإيهاب جلال عن الموسم الماضى والراحلين والمراكز التى يريد تدعيمها فى الموسم المقبل من أجل توفيرها.