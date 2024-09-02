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فصل النهاية.. صلاح: هذا الموسم هو الأخير لي مع ليفربول

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن النجم المصري محمد صلاح، لاعب الإنجليزي، أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الريدز.

وقال محمد صلاح فى تصريحات نشرتها شبكة "سكاى سبورتس" العالمية: "هذا الموسم هو الأخير لي في عقدي مع نادي ليفربول، أريد فقط الاستمتاع به".

وأضاف النجم المصرى: "لم يتحدث معي أحد في النادي حتى الآن بشأن تمديد عقدى، لذا سألعب موسمي الأخير وسنرى في نهاية الموسم.. الأمر لا يعود لي".

وواصل محمد صلاح تصريحاته عقب المباراة قائلا: "ربما خضت اليوم آخر مباراة لي مع ليفربول على الأولد ترافورد، سنرى".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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