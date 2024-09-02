فصل النهاية.. صلاح: هذا الموسم هو الأخير لي مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الريدز.

وقال محمد صلاح فى تصريحات نشرتها شبكة "سكاى سبورتس" العالمية: "هذا الموسم هو الأخير لي في عقدي مع نادي ليفربول، أريد فقط الاستمتاع به".

وأضاف النجم المصرى: "لم يتحدث معي أحد في النادي حتى الآن بشأن تمديد عقدى، لذا سألعب موسمي الأخير وسنرى في نهاية الموسم.. الأمر لا يعود لي".

وواصل محمد صلاح تصريحاته عقب المباراة قائلا: "ربما خضت اليوم آخر مباراة لي مع ليفربول على الأولد ترافورد، سنرى".