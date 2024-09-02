عبد المنعم يحتفل مع لاعبي نيس بالفوز على أنجيه (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك النجم المصري محمد عبد المنعم لاعب فريق نيس الفرنسي، لاعبي نيس الاحتفال بعد الفوز على فريق أنجيه بالدوري الفرنسي.

ونجح فريق نيس في تحقيق الفوز، على حساب نظيره أنجيه، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي.

وبهذا الفوز، رفع فريق نيس رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثامن بجدول الترتيب، من 3 مباريات خاضهم بالدوري الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيس، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، فيديو للاعبي الفريق، وهم يحتفلون بالفوز عقب نهاية المباراة، وظهر خلال الفيديو النجم المصري محمد عبد المنعم وهو يحتفل مع لاعبي نيس.

وكان عبد المنعم شارك في مباراته الأولى بقميص نيس، بعد أن حل بديلاً في الدقيقة 68 من عمر المباراة، بدلاً من محمد علي شو لاعب نيس.

وانتقل عبد المنعم إلى نيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من النادي الأهلي، بعقد لمدة أربع سنوات.

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