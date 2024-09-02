"في حالة صحية حرجة".. نقل إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تعرض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إيهاب جلال، إلى وعكة صحية اليوم الأحد.

وكشف مصدر في النادي الإسماعيلي في تصريحات لمصراوي، أن المدير الفني إيهاب جلال، تعرض لوعكة صحية اليوم.

وتم نقل إيهاب جلال إلى أحد المستشفى، في حالة صحية حرجة بوجود اشتباه في إصابته بجلطة.

وفي الوقت الحالي يتم إجراء بعض الفحوصات الطبية من أجل الإطمئنان على المدير الفني.

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