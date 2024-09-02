رسميا.. الأهلي يتعاقد مع عمر الساعي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع عمر الساعي قادما من الإسماعيلي لمدة 5 سنوات، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء هذا التعاقد في ظل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لموسم 2024/25.

وكان قد أعلن المارد الأحمر بشكل رسمي عن التعاقد مع كل من، المدافعين أشرف داري ويوسف أيمن، بجانب الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله.

الجدير بالذكر أن عمر الساعي سبق له أن لعب في ناشئين الأهلي في الفترة من 2013/14 حتى 2016/17.

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