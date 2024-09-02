الخليج 365 يكشف موعد انضمام صلاح وتريزيجيه لمعسكر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

كشف مصدر لـ "الخليج 365" موعد انضمام الثنائي المحترف، محمد صلاح وتريزيجيه، إلى معسكر منتخب مصر.

وأوضح المصدر أن الثنائي ينضم إلى معسكر المنتخب الوطني غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبتسوانا، ضمن مواجهات الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وانضم لاعبو الأهلي والزمالك إلى معسكر المنتخب الوطني أمس الأحد، بعد نهاية موسم الكرة المصرية 2023/24.

ويلاقي منتخب مصر نظيره كاب فيردي يوم الجمعة المقبل الموافق 6 سبتمبر، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.