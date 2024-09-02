استفتاء الخليج 365..نجوم الكرة المصري يختارون الأفضل في الدوري موسم 2023-2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أجرى موقع الخليج 365، استفتاء بين عدد من نجوم ونقاد الكرة المصرية، حول الأفضل في الموسم الماضي بالدوري المصري الممتاز 2023-2024.

وشارك في الاستفتاء العديد من نجوم كرة القدم المصرية ، ومجموعة من المحللين الفنيين، للكشف عن الأفضل في الموسم الماضي 2023-2024، ودارت الاختيارات حول أفضل مدرب وأفضل لاعب في الموسم، بالإضافة إلى تشكيل الموسم.

ونستعرض لكم فيما يلي آراء النجوم والمحللين، حول الأفضل في الموسم:

استفتاء الخليج 365.. شادي محمد يختار تشكيل الموسم في الدوري المصري

أجرى موقع الخليج 365، استفتاء بين عدد من نجوم ومحللي الكرة المصرية، حول الأفضل في الموسم المنقضي بالدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

استفتاء الخليج 365.. نجم المحلة يختار الأفضل في الموسم بالدوري المصري

أجرى موقع الخليج 365، استفتاء بين عدد من نجوم ومحللي الكرة المصرية، حول الأفضل في الموسم المنقضي بالدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

استفتاء الخليج 365.. المحلل الفني محمد جمال يعلن عن تشكيل الموسم في الدوري المصري

أجرى موقع الخليج 365، استفتاء بين عدد من نجوم ونقاد الكرة المصرية، حول الأفضل في الموسم الماضي بالدوري المصري الممتاز 2023-2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

استفتاء الخليج 365.. فاروق جعفر يختار الأفضل في الدوري المصري

أجرى موقع الخليج 365، استفتاء بين عدد من نجوم ومحللي الكرة المصرية، حول الأفضل في الموسم المنقضي بالدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

استفتاء الخليج 365.. محمد جمال يعلن عن الأفضل في الدوري المصري موسم 2023-2024

أجرى موقع الخليج 365، استفتاء بين عدد من نجوم ونقاد الكرة المصرية، حول الأفضل في الموسم الماضي بالدوري المصري الممتاز 2023-2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

استفتاء الخليج 365.. حمدي نوح يختار اللاعب والمدرب الأفضل في الموسم الماضي بالدوري

أجرى موقع الخليج 365، استفتاء بين عدد من نجوم ومحللي الكرة المصرية، حول الأفضل في الموسم المنقضي بالدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)