بعد انضمامه للأهلي.. ماذا قدم عمر الساعي مع الإسماعيلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع الشاب عمر الساعي قادما من الإسماعيلي لمدة 5 سنوات في الانتقالات الصيفية الجارية.

وبرز لاعب خط الوسط صاحب الـ21 عاما كأحد أفضل اللاعبين الشباب في كرة القدم المصرية خلال الفترة الماضية.

وشارك الساعي مع الدراويش في 47 مباراة بجميع المسابقات، ساهم خلالها في 8 أهداف (سجل 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة).

وخلال 3.131 ألف دقيقة مع الإسماعيلي حصل على 7 بطاقات صفراء، ولم يتلق أي بطاقة حمراء في مسيرته الكروية.

الجدير بالذكر أن عمر الساعي سبق له أن لعب في ناشئين الأهلي في الفترة من 2013/14 حتى 2016/17، قبل أن ينضم إلى الإسماعيلي.

اقرأ أيضًا:

"في حالة صحية حرجة".. نقل إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي إلى المستشفى

صلاح يضع شروطه للتجديد مع ليفربول (خاص)