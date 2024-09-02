قرار مفاجئ من الإسماعيلي بشأن استمرار حمدي النقاز مع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

كشف مصدر داخل النادي الإسماعيلي، عن موقف إدارة النادي من استمرار الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز، خلال الفترة المقبلة مع الفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "الساعات المقبلة ستشهد فسخ التعاقد مع الظهير الأيمن للفريق، التونسي حمدي النقاز".

وأضاف: "تم الاتفاق بين كل الأطراف، على فسخ التعاقد مع النقاز".

وكان النقاز انضم إلى الإسماعيلي، في سبتمبر 2022، في صفقة انتقال حر.

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