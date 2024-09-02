شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. المصرى يعلن التعاقد مع كريم بامبو قادما من البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادى المصرى عن التعاقد مع كريم بامبو لاعب البنك الأهلى، فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدى فى الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمى لنادى المصرى على فيس بوك، صورة لكريم بامبو بالقميص الأخضر معلقا عليها: "مرحبا بنسرنا الجديد كريم بامبو فى المدينة الباسلة".

وسبق وأكد ”الخليج 365” أن النادى المصرى دخل في مفاوضات قوية مع كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، وذلك لضمه إلى صفوف الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي، بعد انتهاء تعاقده مع ناديه الحالي، والذي كان آخره 30 يونيو الماضي.

نجح النادي المصري في تسجيل 5 لاعبين جدد كان قد ضمهم خلال الميركاتو الصيفي، وهم، محمود حمدي، خالد الغندور، كريم بامبو، محمد مخلوف، ومحمد هاشم، ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساء - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري، موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.