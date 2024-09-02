استفتاء الخليج 365.. محمد جمال يكشف عن الأفضل في الدوري المصري موسم 2023-2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أجرى موقع الخليج 365، استفتاء بين عدد من نجوم ونقاد الكرة المصرية، حول الأفضل في الموسم الماضي بالدوري المصري الممتاز 2023-2024.

وتواصل موقع الخليج 365 مع الناقد الرياضي والمحلل الفني محمد جمال، الذي كشف عن في الأفضل بالنسبة له، في الدوري المصري موسم 2023-2024.

وجاءت اختيارات محمد جمال للأفضل في موسم 2023-2024 كالتالي:

أفضل لاعب موسم 2023-2024: إمام عاشور "الأهلي".

أفضل مدير فني موسم 2023-2024: مارسيل كولر "الأهلي".

أفضل مدير فني مصر موسم 2023-2024: عبد الحميد بسيوني؟

التشكيل الأفضل في موسم 2023-2024:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد الشيبي، حمزة المثلوثي، محمد عبد المنعم، جوناثان نجوم.

خط الوسط: مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو،محمد مجدى أفشة، حسين الشحات.

مهاجم صريح: وسام أبو علي.

والجدير بالذكر أن الأهلي تمكن من حصد لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي 2023-2024.

أقرأ أيضاً:

يغيب عن لقاء جورماهيا.. كواليس قيد عمر الساعي في القائمة الأفريقية للأهلي

استفتاء الخليج 365.. حمدي نوح يختار اللاعب والمدرب الأفضل في الموسم الماضي بالدوري

صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد