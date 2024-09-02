بعد إصابته بجلطة.. ما هي أخر تطورات الحالة الصحية لـ إيهاب جلال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، أن إيهاب جلال المدير الفني للدراويش خرج من غرفة عمليات مستشفى القاهرة التخصصي.

وقال حمد إبراهيم، إنه تم نقل إيهاب جلال إلى العناية المركزة بعد إصابته بجلطة، لافتا إلى أن الحالة مستقرة ويخضع لفحوصات بالعناية المركزة.

وتعرض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إيهاب جلال، إلى وعكة صحية الأحد.

وكشف مصدر في النادي الإسماعيلي في تصريحات لمصراوي، أن المدير الفني إيهاب جلال، تعرض لوعكة صحية.

وتم نقل إيهاب جلال إلى أحد المستشفى، في حالة صحية حرجة بوجود اشتباه في إصابته بجلطة.