شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة جلوس يواجه كازاخستان فى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف البعثة المصرية منافساتها اليوم فى دورة الالعاب البارالمبية التى تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر، على مستوى منافسات اليوم الخامس من البطولة.

وتخوض اليوم منتخبات كرة الطائرة جلوس، السباحة، تنس الطاولة المنافسات، حيث يلتقى الطائرة جلوس مع نظيره كازاخستان فى ثالث مبارياته بالدور الأول من البارالمبياد وتقام المباراة فى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.

وكان منتخب الطائرة جلوس خسر أولى مبارياته أمام البوسنة بنتيجة 3-1 بأولى المباريات، وفاز فى ثانى المباريات أمام فرنسا بثلاثية.