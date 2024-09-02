شكرا لقرائتكم خبر عن مغربي يترقب موقفه مع الأهلي بعد رفض تجديد إعارته لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب محمد مغربي مدافع الأهلي والعائد من رحلة إعارة إلى سموحة تحديد موقفه من تجديد الإعارة إلى النادي السكندري أو نادي آخر، أو العودة لصفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وانتهت إعارة محمد مغربي إلى سموحة بنهاية الموسم الماضي وحاول النادي السكندري تجديد إعارته مجددا ولكن عدم الاتفاق على قيمة الإعارة تسبب في تراجع مسئولي القلعة الحمراء عن فكرة تجديد إعارة اللاعب الشاب للفريق السكندري مجددا.

ويرغب مغربي في حسم موقفه سواء بتجديد إعارته أو بيعه بشكل نهائي وهو ما سيتحدد من قبل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وفقا للعرض الأنسب للاعب والنادي.

ويمتلك مغربي أكثر من عرض للرحيل عن الأهلي سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة ويترقب عقد وكيله جلسة مع مسئولي الأهلي لحسم الأمر بشكل نهائي.