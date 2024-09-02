شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد لاعب الأهلي يعود من ألمانيا اليوم بعد جراحة صليبي ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

يعود كريم فؤاد لاعب الأهلي إلى القاهرة مساء اليوم، الاثنين، عقب إجراء جراحة قطع الرباط الصليبي فى الركبة السبت الماضي فى ألمانيا، تحت إشراف أحد الأطباء المتخصصين في مجال إصابات الملاعب، على أن يبدأ فترة التأهيل من الصليبي، وفقا لم تم تحديده من الطبيب المعالج.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن كريم فؤاد أجرى عملية جراحية ناجحة فى الرباط الصليبي بألمانيا، بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، موضحا أن جراحة كريم فؤاد مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لعدة أيام، يبدأ بعدها العلاج الطبيعي وفقًا للبرنامج العلاجي المحدد ويعود إلى القاهرة اليوم الاثنين.

وكان كريم فؤاد قد تعرض للإصابة خلال مباراة سموحة في الموسم الماضي، وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب في القاهرة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو الأهلي على إلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي بسبب ضيق الوقت وعدم وجود معظم لاعبي الفريق لارتباطهم بمباريات فى الأجندة الدولية الحالية، ورغم أن البعض طرح فكرة إقامة معسكر خارجي قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن الجهاز الفني ألغى هذه الفكرة في النهاية للأسباب السابقة.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقيا يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني منتصف سبتمبر الجاري في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ثم يخوض المارد الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي الترتيب لرحلة كينيا لمواجهة جورماهيا ، ويقوم الجهاز الإداري للنادي حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا ، وتلقت إدارة الأهلي تأكيدات من نظراؤهم في نادي جورماهيا بأن مباراة الفريقين بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستُقام في كينيا ، وشددت إدارة جورماهيا على أنها تمتلك ما يؤهلها لاستضافة الأهلي ، وتقام مباراة الذهاب بين بطلا مصر وكينيا أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر خارج القاهرة على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته.