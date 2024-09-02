شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت مالية ضخمة للاعبى بيراميدز بعد التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مجلس إدارة نادى بيراميدز لاعبى الفريق الكروى الأول بصرف مكافآت مالية ضخمة بعد نجاح اللاعبين فى التتويج ببطولة كاس مصر لموسم 2023 – 2024، بعد الفوز على فريق زد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات نهائي كأس مصر.

ونجح الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز، فى إدخال فريقه التاريخ من أوسع أبوابه بعدما سجل هدف الفوز على زد ليحصد بيراميدز أول بطولة فى تاريخه، وحصد بيراميدز أول لقب، حيث لم يتوج ببطولة قبل ذلك، حيث سبق وتوج بكأس مصر 12 ناديا فقط يتصدرهم الأهلى بـ38 لقبا، وجاءت قائمة المتوجين بكأس مصر كالتالى: الأهلى 38 لقبا، الزمالك 28 لقبا، الاتحاد والترسانة 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلى والأوليمبى وإنبى وحرس الحدود "لقبان لكل فريق"، ولقب واحد لكل من المصرى والقناة والترام".

وكسر بيراميدز عقدة النهائيات بتحقيق الفوز على زد حيث كان يعانى الفريق من عقدة المباريات النهائية، بعد الخسارة فى جميع النهائيات التى شارك فيها، والتى وصلت إلى 4 نهائيات قبل أن بخوض النهائي الخامس، ويكسر تلك العقدة.

1- نهائي كأس مصر 2019.. كانت تلك أول مباراة نهائية يخوضها بيراميدز، وذلك عندما اصطدم السماوي بالزمالك في نهائي بطولة كأس مصر موسم 2018-2019، وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة وتوج بالبطولة.

2- نهائي الكونفدرالية 2020.. في موسم 2020، لعب بيراميدز نهائيا قاريا، أمام نهضة بركان المغربي، في بطولة الكونفدرالية، ونجح الفريق المغربي في التغلب على السماوي بهدف دون رد.

3- نهائي كأس مصر 2022.. واجه بيراميدز النادي الأهلي في نهائي كأس مصر نسخة موسم 2021-2022، وفاز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وتوج باللقب.

4- نهائي السوبر المصري 2022.. واجه بيراميدز الأهلي مجدداً في نهائي بطولة السوبر المصري عن موسم 2022، بعد اعتذار الزمالك، وفاز الأهلي بهدف دون رد من ركلة جزاء سجلها علي معلول في الأشواط الإضافية.

5- نهائى كأس مصر 2023 – 2024.. واجه بيراميدز نظيره زد على استاد برج العرب، ونجح بيراميدز فى تحقيق الفوز وكسر عقدة النهائيات السابقة، ليتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه.

وحصد فريق بيراميدز بطاقة التأهل لبطولة كأس السوبر المحلى، بعدما توج ببطولة كأس مصر، حيث ينضم رفقة الأهلى بطل الدورى، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفى انتظار الفريق الذى سيحصل على البطاقة الذهبية لينضم لبطولة كأس السوبر.

ويفاضل اتحاد الكرة، بين 3 مواعيد لإقامة مباريات السوبر المصرى الرباعى والذى يقام بمشاركة بطل الدورى المصرى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، بجانب فريق رابع يتم توجيه الدعوة له من الجانب الإماراتى مستضيف البطولة.

ويفاضل اتحاد الكرة بين 3 مواعيد للسوبر، وهى الفترة من 1 حتى 4 أكتوبر المقبل، أو الفترة من 18 حتى 21 أكتوبر المقبل، أو فى ديسمبر المقبل.

وتنص لائحة السوبر الرباعى المقرر إقامتها بالإمارات على مشاركة بطل الدورى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، على أن يختار الجانب الإماراتى مستضيف البطولة الفريق الرابع.