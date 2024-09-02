شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يضع برنامجا تأهيليا لـ بنتايك ومحمد عواد استعدادًا للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تأهيلياً خاصاً لكل من المغربى محمود بنتايك ظهير الأيسر الجديد للفريق، والذى تم الإعلان عنه فى أولى صفقات الزمالك الصيفية، بالإضافة إلى محمد عواد حارس مرمى الفريق الذى تم تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات.

ويعمل الجهاز الفني للزمالك على تجهيز الثنائي بشكل كامل من الناحية البدنية والفنية قبل الاعتماد عليهما بشكل أساسى خلال معسكر الزمالك المقام حاليًا في الإسكندرية استعدادًا للمرحلة المقبلة، استعدادا لتواجد الثنائي فى لقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي يوم 27 سبتمبر الحالي.

ووصل المغربي بنتايك إلى فندق إقامة الفريق الأبيض فى الساعات الأولى من صباح الأحد، للانتظام فى معسكر الإعداد المقام حالياً ببرج العرب بمدينة الإسكندرية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن التعاقد رسمياً مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وانضم محمود بنتايك لصفوف الزمالك قادماً من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، مع وجود بند باحقية القلعة البيضاء في شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة.

يأتي تعاقد مجلس إدارة الزمالك مع الظهير الأيسر المغربي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز على إبرام الصفقة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد في ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة.