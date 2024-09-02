شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يجهز الصفقات الجديدة لدعم المصرى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، برنامجاً تدريبياً خاصاً للصفقات الخمسة الجديدة؛ لتجهيزهم لدعم صفوف الفريق خلال مشاركته بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتظمت الصفقات الجديدة فى معسكر النادي المصري، استعداداً للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونجح المصري في ضم 5 لاعبين وهم، محمود حمدي، خالد الغندور، كريم بامبو، محمد مخلوف، ومحمد هاشم.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري، بقيادة علي ماهر، لاستئناف تدريباته بمعسكر القاهرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب وداع كأس مصر أمام بيراميدز من نصف النهائي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساء - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري، موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.