شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام تريزيجيه وحجازى والننى ومصطفى محمد لمعسكر المنتخب استعدادا لكاب فيردى والان مع تفاصيل الخبر

ينضم الرباعى المحترف محمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازى ومحمد الننى ومصطفى محمد إلى معسكر منتخب مصر اليوم، الاثنين، استعدادا لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا،

وكان لاعبو الأهلى والزمالك وبيراميدز انضموا للمعسكر أمس، على أن تكتمل القوة الضاربة غدا الثلاثاء بوصول باقى اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي يوم 6 سبتمبر الجارى مباراة كاب فيردي، على أن يواجه بوتسوانا يوم 10 سبتمبر علي ملعب الأخير.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، وأسامة فيصل.