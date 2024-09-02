شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحاول إقناع كولر بضم "زيكو" لحل أزمة الجناح قبل غلق القيد الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

يحاول مسئولو النادي الأهلي إقناع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بضرورة التعاقد مع مصطفى زيكو جناح فريق زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل غلق باب الميركاتو الصيفي، فى ظل حاجة الأهلي لتدعيم مركز الجناح وعدم الانتظار حتى يناير المقبل.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في تدعيم مركز الجناح بسبب قلة اللاعبين الذين يلعبون في هذا المركز، وهم الرباعي حسين الشحات وبيرسي تاو ورضا سليم وطاهر محمد طاهر، حيث يحتاج الأهلي للاعب آخر معهم، بخلاف تراجع مستوى طاهر طاهر وصعوبة خوض الموسم بالثنائي الشحات ورضا سليم فقط.

ويفكر الأهلي فى ضم مصطفى زيكو لصعوبة التعاقد مع جناح أجنبي سوبر لحل أزمة اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب، ووجود أولوية لدى مارسيل كولر في ضم لاعب أجنبي بمركز الوسط أو رأس الحربة وليس في مركز الجناح، لذا يرى النادي أن ضم زيكو في الصيف الحالي ضرورة ملحة لتدعيم كل المراكز بشكل قوي قبل انطلاق الموسم الجديد.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو الأهلي على إلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي بسبب ضيق الوقت وعدم وجود معظم لاعبي الفريق لارتباطهم بمباريات فى الأجندة الدولية الحالية، ورغم أن البعض طرح فكرة إقامة معسكر خارجي قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن الجهاز الفني ألغى هذه الفكرة في النهاية للأسباب السابقة.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقيا يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني منتصف سبتمبر الجاري في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ثم يخوض المارد الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي الترتيب لرحلة كينيا لمواجهة جورماهيا ، ويقوم الجهاز الإداري للنادي حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا ، وتلقت إدارة الأهلي تأكيدات من نظراؤهم في نادي جورماهيا بأن مباراة الفريقين بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستُقام في كينيا ، وشددت إدارة جورماهيا على أنها تمتلك ما يؤهلها لاستضافة الأهلي ، وتقام مباراة الذهاب بين بطلا مصر وكينيا أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر خارج القاهرة على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته.