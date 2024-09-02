شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل مفاوضات تجديد تعاقد "زيزو" لحين انتهاء الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، على تأجيل التفاوض مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، حول تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، لحين انتهاء الإدارة من ملف تدعيمات الفريق فى الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما أن المجلس يعمل بكل جهد من أجل التعاقد مع صفقات سوبر الفترة الحالية، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.

وقررت إدارة الزمالك تعطيل المفاوضات مع زيزو حول تجديد تعاقده، بعدما أعلن اللاعب استمراره مع الفريق وغلق ملف الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تأمل إدارة الزمالك فى توفير سيولة مادية خلال الفترة المقبلة تساعد الإدارة في التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده، ومنع إمكانية رحيله مجانا في نهاية الموسم المقبل.

وكانت إدارة الزمالك أصدرت بيانًا بشأن مستقبل زيزو مع الزمالك جاء نصه كالتالى: يدرك مجلس إدارة نادي الزمالك تماماً واجبه تجاه النادي وجماهيره العظيمة، وهو ما يحتم عليه المحافظة على القوام الأساسي ونجوم الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى تقديم مزيد من الدعم له بما يحقق طموحاتنا في بناء فريق قوي والوصول إلى منصات التتويج فى كل البطولات.

ويثمن المجلس مشاعر ورغبة أحمد مصطفى "زيزو" في الاستمرار مع الفريق، والتى توافقت مع توجه الإدارة ومطالب الجماهير في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وفي هذا السياق يلزم التوضيح أن الزمالك تلقى عرضاً لانتقال اللاعب بشكل نهائي، وتمت دراسته والتفاوض بشأنه بكل شفافية بالاشتراك مع اللاعب فى إطار من الاحترافية والاحترام المتبادل والموازنة بين كافة الاعتبارات، وفي مقدمتها الحفاظ على قوة الفريق، فضلا عن مراعاة رغبة اللاعب وكذلك العوائد المالية والفنية للعرض، وبعد تقييم شامل ومدروس ثبت أن الإبقاء على اللاعب هو الاختيار الأنسب.

وتؤكد إدارة النادي بشكل حاسم وقاطع وبدون مواربة استمرار التفاوض مع اللاعب من أجل تمديد عقده بما يليق به ويحافظ على مصالح كل الأطراف، لاسيما أن زيزو من العناصر الأساسية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى، وأخيراً نتطلع إلى تكاتف ووحدة الجميع من محبى النادى لاستعادة مكانته التي تليق به.