شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات حالة إيهاب جلال الصحية وزيارة خاصة من على ماهر ورئيس الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

خضع إيهاب جلال ، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، لعملية دقيقة لإذابة ثلاث جلطات في منطقة الرقبة، تحت إشراف الفريق الطبي المعالج له.

وينتظر مدرب الإسماعيلي تأثير الجلطة على أجهزة الجسم الحيوية، كما يخضع لراحة تامة لحين الإفاقة والاطمئنان على حالته الصحية خلال الساعات القادمة.

وسمح الجهاز الطبي المعالج لإيهاب جلال لأسرته فقط بزيارته عقب انتهاء العملية.

من جهته حرص نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، وعماد سليمان وطارق أبو الليل ومصطفي كمال وحمد إبراهيم بالجهاز الفني للفريق، بالإضافة إلى علي ماهر المدير الفني للمصري، وعبد الظاهر السقا ومحمد ثابت صاروخ ووائل كوندي وباهر المحمدي وحسين السيد ويوسف الجوهري لاعبي المصري البورسعيدي، على التواجد بالمستشفى للاطمئنان على إيهاب جلال.

وكان إيهاب جلال قد تعرض للإغماء أثناء وجوده بمنزله وتم نقله فورا الي أحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج.