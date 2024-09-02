«أصيب بجلطة».. تطورات الحالة الصحية لـ إيهاب جلال

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن حمد إبراهيم، المدرب العام للنادي الإسماعيلي، عن خروج إيهاب جلال، المدير الفني للدراويش، من غرفة عمليات مستشفى القاهرة التخصصي.

وقال إبراهيم، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي"، إنه تم نقل إيهاب جلال إلى العناية المركزة بعد إصابته بجلطة، مشيرا إلى أن الحالة مستقرة ويخضع لفحوصات بالعناية المركزة.

وكان إيهاب جلال قد تعرض إلى وعكة صحية أمس الأحد.

وقال مصدر في النادي الإسماعيلي في تصريحات للموقع إن المدير الفني للدراويش تعرض لوعكة صحية.

وتم نقل إيهاب جلال إلى أحد المستشفى، في حالة صحية حرجة بوجود اشتباه في إصابته بجلطة.