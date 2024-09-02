"رغم موافقة الأهلي".. وكيل كوكا يكشف ما فعله كولر بشأن العرض البرتغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف عمر ناجي وكيل أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، كواليس مفاوضات ريو أفي البرتغالي للحصول على خدمات لاعب النادي الأهلي.

وقال ناجي في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "تم غلق باب المفاوضات بشكل نهائي بين الناديين، كوكا مستمر مع الأهلي في الموسم القادم".

وأضاف: "ريو أفي أرسل عرضًا رسميًا في البداية يرغب فيه الحصول على خدمات كوكا على سبيل الإعارة ثم تطور الأمر إلى عرض شراء، والنادي الأهلي لم يكن يمانع في رحيل الأهلي أو الوقوف أمام مسيرة اللاعب".

وأوضح: "الأهلي كان منفتحًا على الحديث في حال وجود عرض مالي قوي، ورغم ذلك، إلا أن مارسيل كولر المدير الفني تمسك باستمرار اللاعب ورفض رحيله في ظل وجود ضغط بطولات في الموسم القادم".

وأتم تصريحاته: "الأهلي احترم رغبة مديره الفني، والمفاوضات انتهت وتم إغلاق الباب لحين الصيف المقبل، وبالفعل تعاقد ريو أفي مع لاعب آخر".

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